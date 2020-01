Squaletto filmato nel grembo materno - Video

Una ecografia eseguita da un team di ricercatori ha permesso di osservare uno squaletto che si muove nell'utero di sua madre.

Gli esperti stavano cercando di indagare sui motivi per cui le femmine di squalo tigre si riuniscono in un luogo particolare delle Bahamas noto come "Tiger Beach", afferma il New York Post.

Grazie a una tecnologia all'avanguardia, il team è stato in grado di eseguire un'ecografia su cinque femmine, una delle quali è stata resa pubblica.

"Conoscere le strategie riproduttive e i comportamenti di accoppiamento degli animali è fondamentale per la conservazione", ha affermato Neil Hammerschlag, direttore della ricerca di Caters News.

"Per me, vedere piccoli squali nel grembo materno è stato come la mattina di Natale:questa eccitazione non invecchia mai", ha dichiarato James Sulikowski, professore di biologia marina presso la Arizona State University.