Il deficit fiscale USA si avvicina a superare il record di un trilione di dollari

L'anno fiscale 2020, iniziato lo scorso 1 ottobre, aveva un deficit di bilancio di circa $1,02 trilione. Questo perché il governo degli Stati Uniti continua a spendere più di quanto ricava nonostante la crescita costante della sua economia.

Sarebbe la prima volta che raggiungerà questa cifra dal 2012, quando il paese stava ancora adottando misure di stimolo per far riprendere il paese dalla crisi del 2008.

Sebbene gli specialisti prevedano che il prodotto interno lordo crescerà del 2,2% nel 2020, non sarà sufficiente a coprire il deficit, dato che è una cifra inferiore a quella stabilita dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Le prospettive future sono ancora peggiori: si prevede che il deficit raggiungerà l'incredibile cifra di 31 trilioni di dollari nel prossimo decennio, se i prestiti aumenteranno ulteriormente, come stimato dall'Ufficio del bilancio.

Tuttavia, questi aumenti dei prestiti sono insoliti in questo momento perché una forte crescita economica rende possibile la riduzione del debito.

Trump ha recentemente accusato la Federal Reserve per i costi dei prestiti che, secondo il presidente, hanno impedito di pagare il debito, nonostante i tassi d'interesse storicamente bassi.

Il deficit è aumentato sotto l'amministrazione Trump, che come candidato aveva promesso di eliminare il debito in otto anni . Tuttavia, il debito non solo non è stato eliminato, ma è aumentato in soli quattro anni.

Il pacchetto di spesa approvato dal Congresso nel 2019 ha peggiorato le prospettive di deficit, poiché si prevede che aggiungerà oltre $500 miliardi al debito nel corso di un decennio. Inoltre, il pacchetto di riduzione fiscale del 2017 ha anche generato pressioni sul bilancio.