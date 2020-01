Falsi allarme bomba in Russia lanciati da servizi e-mail europei

A partire dal 24 gennaio, dei malintenzionati hanno iniziato a utilizzare il servizio olandese Protonmail.com, inviando messaggi anonimi agli indirizzi email dei tribunali in quattro regioni russe.

I terroristi degli allarme bomba continuano a inviare in massa falsi allarme bomba dal servizio di posta elettronica svizzero Protonmail, ha comunicato l'FSB.

La scorsa settimana, il dipartimento ha annunciato che migliaia di messaggi di falsi allarme bomba provenivano da Startmail, sito olandese, e quindi è stato bloccato l'accesso a esso in Russia. Tuttavia, l'ondata di allarmi bomba non si è fermata del tutto.

"I testi indicavano anche erano state piazzate bombe in altri 830 edifici sociali e dell’infrastruttura di trasporto. Tutte le minacce erano false", ha aggiunto il comunicato.

L'anno scorso, lo stesso servizio, secondo l'FSB, era già stato utilizzato per inviare false minacce terroristiche, anche se su scala ridotta, allora era solo circa 123 strutture.

Per fermare l'attuale ondata di "falsi allarme bomba", Roskomnadzor e la Procura generale bloccheranno il servizio svizzero in Russia dal 29 gennaio.

Roskomnadzor (Servizio federale per la supervisione nella sfera della connessione e comunicazione di massa) ha aggiunto di aver ricevuto ripetutamente rifiuti categorici da Protonmail di fornire informazioni sulle identità dei responsabili, nonché per limitare l'accesso alle risorse "utilizzate per destabilizzare la situazione nel paese e aumentare le tensioni".