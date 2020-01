Coronavirus, British Airways sospende tutti i voli diretti da e per la Cina

Inizialmente la compagnia aerea aveva sospeso le prenotazioni di voli diretti per Pechino e Shanghai. British Airways ora ha sospeso tutti i voli diretti da e verso la Cina continentale a causa della diffusione del nuovo coronavirus che è stato rilevato per la prima volta nella città di Wuhan all'inizio di questo mese.

"Abbiamo sospeso tutti i voli da e verso la Cina continentale con effetto immediato, seguendo i consigli del Foreign Office (UK) di evitare tutti i viaggi, tranne quelli essenziali", ha dichiarato British Airways in un comunicato citato da AFP.

Il Ministero degli Esteri in precedenza aveva sconsigliato "tutti i viaggi, tranne quelli essenziali per la Cina continentale", dopo che la città di Wuhan è diventata l'epicentro dell'epidemia del nuovo coronavirus che ha causato più di cento vittime.

Il sito web della compagnia aerea offre attualmente solo voli con scalo per gennaio e febbraio, mentre tutti i voli diretti non sono disponibili per l'acquisto.

L'epidemia

Il tipo di virus precedentemente sconosciuto è stato rilevato per la prima volta nella città cinese di Wuhan alla fine di dicembre, ma in seguito si è diffuso in altre grandi città. A partire da mercoledì mattina, circa 6.000 casi verificati di virus e 132 decessi correlati sono stati confermati in Cina, secondo la National Health Commission del paese. Oltre alla Cina, almeno altri 15 paesi hanno segnalato casi di virus.