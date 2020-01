Russia: uomo cerca di rapinare banca con maschera di Guy Fawkes

La polizia sta cercando di stabilire l'identità del malvivente che ha cercato di rapinare una banca di Cheboksary con una maschera di Guy Fawkes, riferisce il servizio stampa del Ministero degli affari interni nella Repubblica Ciuvascia.

Verso le 13:00 del 28 gennaio, un uomo mascherato è entrato in una banca nella via Maxim Gorky a Cheboksary e, minacciando i dipendenti della banca con un oggetto simile a un coltello, ha chiesto di consegnarli il denaro alla cassa.

Un video della telecamera di sorveglianza è stato pubblicato sul sito web del dipartimento regionale del Ministero degli Affari Interni, che mostra come un uomo in abiti neri e una maschera bianca di Guy Fawkes entra lentamente in banca, afferra uno degli impiegati e lo porta da qualche parte.

"A causa di circostanze al di fuori del suo controllo, l'uomo non è stato in grado di eseguire il suo piano e ha lasciato la banca. Al momento, la polizia sta identificando il rapinatore", afferma il rapporto.