Assalto a portavalori sulla A1 fallisce: auto bruciate e chiodi su asfalto

Un gruppo di rapinatori ha cercato di assaltare un furgone portavalori utilizzando sei auto incendiate come barriere per intrappolare il mezzo e dei chiodi sull’asfalto. L’attacco tuttavia è fallito e i vigili del fuoco sono subito giunti sul posto per spegnere le fiamme. L’A1 è stata chiusa da Lodi Vecchio fino a San Zenone al Lambro provocando diversi chilometri di code. La polizia sul posto ha trovato diversi chiodi per terra vicino alle auto.

I criminali hanno provato a bloccare il mezzo tra due barriere di auto incendiate lungo l’autostrada, ma qualcosa non è andata secondo i piani. Probabilmente si è trattato di una decina di malviventi.

Non è un film, è il Paese Reale...

(Abbiamo la criminalità organizzata più potente al Mondo,ma il problema per i "Geniacci" Sovranari è la falsa invasione degli immigrati🤦)



​In precedenza dei criminali avevano provato ad assaltare un portavalori con un escavatore a Bari.