‘Il mio selfie preferito di sempre’: Star di Instagram si scusa per foto di Pinguini hard

Una influencer famosa su Instagram di nome Steph Elswood, è finita in una situazione piuttosto imbarazzante a causa di una foto scattata mentre visitava la colonia di pinguini di Boulders Beach vicino a Cape Town, in Sudafrica.

Come la stessa Steph ha spiegato nella didascalia della foto in questione, ha trascorso un bel po’ di tempo nel provare a “scattare una bella foto” accanto a una coppia di pinguini, ed era apparentemente “troppo impegnata su sé stessa” al momento del selfie per rendersi conto che i pinguini si stavano accoppiando.

“Mi sento in colpa per aver contribuito a questo e ho pensato che, poiché non stavano reagendo quando mi sono avvicinata, la mia presenza non li infastidisse”, ha scritto Steph.

“Se stai pensando di visitare questo luogo, ti prego di fare attenzione e di chiedere agli addetti le distanze appropriate perché nessuno mi ha informata delle regole che mi sono state scritte nei messaggi aggiunti la selfie che ho pubblicato”.

Steph ha promesso che “imparerà da quanto accaduto per il futuro” e si scusa con “chiunque si sia sentito offeso”, sebbene descrivesse quella foto come il suo “selfie preferito di tutti i tempi”.

Gli utenti web che hanno visto la foto, non sono sembrati così turbati in fondo.