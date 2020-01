Israele decide di rafforzare la presenza militare in Valle del Giordano

"Dopo l'attuale valutazione della situazione delle forze armate israeliane, è stato deciso di rafforzare la presenza nella Valle del Giordano con truppe di fanteria", hanno fatto sapere i militari israeliani.

La decisione di rafforzare la presenza militare nella Valle del Giordano è stata presa poche ore prima della presentazione annunciata "dell'accordo del secolo" a Washington alla presenza del presidente americano Donald Trump e del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

L'accordo del secolo è un piano di risoluzione del conflitto israelo-palestinese elaborato dall'attuale amministrazione americana. La pubblicazione del documento è stata ripetutamente ritardata per vari motivi.

Washington ha iniziato a lavorare sull'iniziativa di pace più di due anni fa. Il lavoro era condotto dal consigliere di Trump Jared Kushner e dall'assistente della Casa Bianca Jason Greenblatt. I media statunitensi hanno riferito che il nuovo piano si concentrerà su economia e investimenti.

Le autorità palestinesi, che si oppongono "all'accordo del secolo" e alla mediazione americana per trovare un'intesa tra Israele e Palestina, hanno già esortato i palestinesi a protestare. La leadership palestinese ha invitato gli ambasciatori dei Paesi arabi e musulmani a non prendere parte alla presentazione dell'annuncio dell'accordo del secolo" prevista per oggi.

In precedenza il presidente americano Donald Trump aveva annunciato che avrebbe presentato al pubblico il cosiddetto "accordo del secolo" sulla normalizzazione israelo-palestinese martedì alle 18 dell'orario italiano, prima dell'incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.