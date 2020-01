Esperti russi pronti per l’ispezione di una base militare Usa in Germania

Prevista per oggi l’ispezione da parte di esperti russi di una struttura militare statunitense in Germania, ha dichiarato Sergei Ryzhkov, capo del Centro nazionale per la riduzione del pericolo nucleare.

"In conformità con il Documento di Vienna 2011 sulle misure di rafforzamento della fiducia e della sicurezza, il gruppo di ispettori russi sta programmando la visita per valutare lo stato di una struttura militare americana in Germania", ha affermato in una nota ufficiale.

Ryzhkov precisa che l'ispezione viene effettuata per verificare le informazioni sulle forze militari e sui piani per il dispiegamento di sistemi d'arma di base e attrezzature militari.

"Durante il briefing ci aspettiamo di ricevere dal comando della base informazioni riguardo a personale, sistemi d’arma e attrezzature", ha aggiunto.

Documento di Vienna

Il Documento di Vienna 2011 prevede un ampio scambio di informazioni su forze militari, pianificazione della difesa e bilanci militari. I paesi dell'OSCE si notificano reciprocamente anche alcuni tipi di attività militari, invitando osservatori e conducendo ispezioni. Il documento mira a rafforzare la fiducia e la sicurezza tra i paesi partecipanti.

OSCE

L’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Organization for Security and Co-operation in Europe) è un'organizzazione regionale per la promozione della pace, del dialogo politico, della giustizia e della cooperazione in Europa. Attualmente ne fanno parte 57 paesi membri. Sia Russia che USA e Italia ne fanno parte dall’anno della sua fondazione, il 1973.

Ispezioni precedenti

Le utlime precedenti ispezioni russe erano state eseguite in Belgio nel settembre del 2019 e in Polonia nell’agosto dello stesso anno.