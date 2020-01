UE al Regno Unito: "non potrà mai, mai, mai" scendere a compromessi sul mercato unico - Barnier

Alcuni politici britannici hanno suggerito che Bruxelles potrebbe essere flessibile sulle sue regole al fine di proteggere i flussi commerciali nei negoziati che dovrebbero iniziare nelle prossime settimane dopo l'uscita formale della Gran Bretagna venerdì.

Ma Michel Barnier, parlando nella regione britannica dell'Irlanda del Nord, considerata la parte più a rischio a causa della Brexit, ha avvertito che le conseguenze negative erano inevitabili.

“Non ci saranno compromessi sul mercato unico. Mai, mai, mai", ha detto Barnier in un discorso alla Queen's University di Belfast, descrivendo il mercato unico come la base dell'influenza internazionale dell'UE.

“Lasciare il mercato unico, lasciare l'unione doganale avrà conseguenze. E quello che ho visto... nell'ultimo anno, è che molte di queste conseguenze sono state sottovalutate nel Regno Unito", ha detto. "Ora dobbiamo affrontare la realtà".

Barnier ha affermato che mentre Bruxelles è disposta a essere flessibile e pragmatica nei negoziati commerciali, le scelte della Gran Bretagna hanno reso impossibile un commercio senza attriti con l'UE.

"Se non troveremo un accordo, non si potranno fare affari come al solito e lo stesso status quo, dobbiamo affrontare un scenario “cliff-edge”, in particolare per il commercio", ha detto Barnier.

L'UE ha ripetutamente affermato che il livello di accesso di cui i prodotti del Regno Unito possono continuare a godere sarà proporzionato agli impegni assunti da Londra sulle norme dell'UE, in particolare in relazione agli aiuti di Stato.

"Non mi è chiaro se, quando il Regno Unito lascerà l'UE e il mercato unico, sceglierà di abbandonare il modello sociale e normativo europeo. Questa è la domanda chiave e stiamo aspettando una risposta” ha dichiarato Barnier.

Lo scenario cliff-edge

Per scenario cliff-edge si intende uno scenario di difficoltà politica, giuridica ed economica determinata da una hard Brexit (senza accordo) con l’UE.

Una delle maggiori preoccupazioni per le banche e le aziende registrate in Regno Unito ma che operano in tutta Europa è la continuità dei contratti finanziari o la capacità di adempiere agli obblighi contrattuali assunti una volta che la Gran Bretagna non farà più parte del sistema giuridico UE.

Esiste il rischio di problemi derivanti dalla disdetta, modifica o revisione dei contratti con la scomparsa del quadro giuridico che garantisce la protezione dei contraenti e la possibilità d'incorrere in perdite finanziarie.