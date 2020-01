Coronavirus: 106 vittime, contagi confermati 4.515

Martedì le autorità cinesi hanno dichiarato che il numero di casi registrati del nuovo coronavirus in tutta la nazione è aumentato a 4.515 e con un bilancio di 106 vittime.

Le autorità della provincia cinese di Hubei hanno dichiarato in precedenza che almeno 27 persone sono morte dal 27 gennaio a causa del nuovo e micidiale coronavirus soprannominato 2019-nCoV e hanno confermato che il numero di casi registrati nella regione è salito a 2.714.

"A partire dalle 24:00 del 27 gennaio (16:00 GMT), il numero di casi d'infezione confermati del nuovo ceppo di coronavirus nella provincia di Hubei ha raggiunto le 2.714 persone (1.590 a Wuhan), e 100 persone sono decedute (85 a Wuhan)", si legge nella dichiarazione.

Secondo quanto riferito, l'amministrazione nazionale cinese per l'immigrazione ha anche invitato le persone a riconsiderare i viaggi all'estero per ridurre i movimenti transfrontalieri come mezzo per contenere il nuovo coronavirus.

Lunedì le autorità di Hubei hanno confermato 1.291 casi, di cui 24 fatali.

Le autorità della città cinese di Tianjin hanno implementato misure in tempo di guerra nel tentativo di frenare la diffusione dell'epidemia e hanno ordinato la creazione di una singola struttura medica separata per combattere la diffusione dell'infezione mortale.

Il coronavirus

Il morbo si sarebbe originato nella città di Wuhan e, per molti versi, sembra ricordare l'emergenza legata alla SARS del biennio 2002- 2003, il quale causò circa 800 vittime.

Finora gli esperti non sono riusciti a stabilire le modalità con le quali l'infezione abbia fatto la propria comparsa, sebbene sui media di tutto il mondo abbiano cominciato a circolare numerose indiscrezioni.

Per far fronte a una possibile pandemia, i Paesi di tutto il mondo hanno iniziato ad adottare importanti misure di prevenzione, effettuando lo screening di tutti i passeggeri in arrivo dalla Cina.

2019-nCoV è stato rilevato in Corea del Sud, Giappone, Taiwan, Vietnam, Cambogia, Singapore, Malesia, Thailandia, Nepal, Australia, Francia, Germania, Canada e Stati Uniti.