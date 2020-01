Fondazione Bill e Melinda Gates dona 10ml USD per contenere diffusione coronavirus in Africa

La Fondazione Bill & Melinda Gates sosterranno con fondi emergenziali pari a 10 milioni di USD, le attività del sistema sanitario cinese e africano per contrastare il coronavirus 2019-nCoV.

“La Bill & Melinda Foundation ha annunciato oggi che donerà immediatamente 10 milioni di dollari di suoi fondi emergenziali per dare supporto tecnico ai soccorritori che sono in prima linea in Cina e Africa, così da accelerare gli sforzi per contenere la diffusione globale di 2019-nCoV”, lo ha comunicato la Fondazione domenica.

Secondo la dichiarazione, la fondazione impegnerà 5 milioni per sostenere gli sforzi intrapresi dalle autorità cinesi, mentre ulteriori 5 milioni saranno spesi per aiutare i centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie aumentando le misure di sanità pubblica contro il virus, tra le persone degli stati membri dell’Unione Africana.

I governi di tutto il mondo sono in allerta a causa della scoperta di una nuova forma di coronavirus virale che è stato segnalato per la prima volta a Wuhan, in Cina, nel mese di dicembre.

Secondo gli ultimi dati della National Health Commission cinese, sono morte più di 80 persone a causa del virus e oltre 2800 casi sono confermati. Casi di polmonite generati dal nuovo ceppo di coronavirus sono stati segnalati in altri paesi, tra cui Canada, Stati Uniti e Francia.