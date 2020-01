Militari Usa verificano notizie sullo schianto di un aereo in Afghanistan

I militari americani stanno verificando le informazioni sull'incidente aereo in Afghanistan, riporta l'agenzia Associated Press con riferimento ad un rappresentante del Comando centrale degli Stati Uniti (CENTCOM).

Un aereo è precipitato nella provincia di Ghazni, nella parte orientale dell'Afghanistan. Il rappresentante del governatore di Ghazni Arif Nuri ha detto che l'aereo è precipitato nel distretto di Deh Yak, controllato dai talebani.

Secondo un rappresentante del CENTCOM, non è ancora chiaro quale aereo sia precipitato nella regione.

Il canale locale Tolo News, che ha pubblicato il video dal presunto luogo dell'incidente, parla di segni di identificazione dell'aviazione militare statunitense sui rottami. Allo stesso tempo l'autenticità di questo filmato non è stata ancora confermata. L'Associated Press segnala con riferimento al video che potrebbe trattarsi di un aereo Bombardier E-11A, che gli Stati Uniti utilizzano per l'intelligence elettronica in Afghanistan.

Una fonte nel governo afghano ha confermato al canale 1TV che un aereo militare della coalizione straniera è precipitato a Ghazni.

In precedenza era stato riferito che l'aereo apparteneva alla compagnia aerea afghana Ariana Afghan Airlines, tuttavia i rappresentanti del vettore aereo hanno smentito la notizia. Secondo un'altra versione raccontata a Sputnik da una fonte, l'aereo precipitato in Afghanistan apparteneva all'esercito afghano.