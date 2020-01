Avvistamento strabiliante: squalo nuota a pochi metri da una spiaggia in Australia - Video

Un uomo ha filmato un incontro agghiacciante con uno squalo in spiaggia mentre si dirigeva verso la riva per fare una nuotata nell'oceano in una giornata piuttosto cupa con un cielo nuvoloso.

Mentre il bagnante cammina lungo la riva, vede qualcosa di oscuro e minaccioso appena sopra la superficie dell'acqua, a non più 200 metri di distanza. Ed è lì che l’australiano si rende conto che si tratta di una pinna di squalo.

Probabilmente felice di non essere in acqua, ha filmato lo squalo con il suo telefono cellulare, riuscendo anche a catturare il momento in cui la sua coda appare sulla superficie dell’acqua. Lo squalo sembra toccare il fondale con il suo corpo, lottando visibilmente per nuotare nelle acque poco profonde.