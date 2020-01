Coronavirus, medici russi sono in grado di curare la polmonite virale - esperto

Un esperto russo ha annunciato che il servizio medico russo è a conoscenza della polmonite causata dal nuovo coronavirus e che è in grado di curarla anche se non esiste un farmaco specifico.

I medici russi sono in grado di curare la polmonite causata dal coronavirus, nonostante non esistano farmaci che agiscano specificamente contro questo virus, ha affermato Georgy Sapronov, capo del Centro per le malattie infettive dell'Ospedale Clinico Centrale dell'Amministrazione presidenziale della Federazione Russa.

"Siamo a conoscenza di tale polmonite, e siamo in grado di trattarla", ha detto Sapronov in una conferenza stampa.

Ha osservato che il trattamento deve essere strettamente individuale, poiché non esiste un farmaco che agisca specificamente contro il coronavirus.

Il potenziale per la diffusione di questa infezione non è molto elevato, poiché il virus viene trasmesso da persona a persona solo attraverso uno stretto contatto, ha aggiunto Sapronov.

Il coronavirus

Secondo gli ultimi dati della Commissione nazionale cinese per la salute, più di 80 persone sono morte a causa del virus in Cina. Nel Paese sono stati confermati oltre 2.800 casi di coronavirus. Casi di polmonite causati dal nuovo ceppo di coronavirus sono stati segnalati in altri paesi, tra cui Thailandia, Giappone, Vietnam, Corea del Sud, Malesia, Singapore, Macao, Nepal, Francia, Stati Uniti, Canada e Australia.

Il morbo si sarebbe originato nella città di Wuhan e, per molti versi, sembra ricordare l'emergenza legata alla SARS del biennio 2002- 2003, il quale causò circa 800 vittime.

Finora gli esperti non sono riusciti a stabilire le modalità con le quali l'infezione abbia fatto la propria comparsa, sebbene sui media di tutto il mondo abbiano cominciato a circolare numerose indiscrezioni.

Per far fronte ad una possibile pandemia, i Paesi di tutto il mondo hanno iniziato ad adottare importanti misure di prevenzione, effettuando lo screening di tutti i passeggeri in arrivo dalla Cina.