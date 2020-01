Documenti CIA rivelano che Hitler pensava di essere Gesù Cristo

Adolf Hitler pensava di essere Gesù Cristo e fantasticava di essere una seconda venuta del salvatore nei suoi anni scolastici, il Daily Star riferisce citando documenti della CIA declassificati. Il profilo di 68 pagine su Hitler, realizzato quasi un anno dopo che gli Stati Uniti sono entrati nella Seconda Guerra Mondiale, afferma anche che il leader del partito nazista avesse un complesso del Messia.

Un file segreto compilato dall'Office of Strategic Services, un predecessore della CIA, presentava uno schizzo biografico del Fuhrer. Furono inviati dal dottor Henry Field a un grande aiutante del presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt. Secondo il dossier, Hitler veniva descritto come un uomo sessualmente impotente, ossessionato da se stesso. In particolare, il documento diceva che il Fuhrer sognava di essere un Messia che avrebbe ripulito Berlino, che vedeva come una "babele del peccato".

Hitler iniziò a pensare a se stesso come un semidio nella prima metà degli anni 1920, quando creò il partito nazista, affermano i documenti declassificati.

Nel 1923, iniziò a "parlare di se stesso come il Messia flagellato del mondo", si legge nel file. Questo pensiero ha influenzato la sua politica e la sua vita sessuale. I documenti descrivono come Hitler avesse smentito una voce riportata da un giornale, in cui si diceva che fosse fidanzato con una sorella di un certo dottor Sedgwick.

Il dottor Sedgwick si rivolse a Hitler per cercare il miglior metodo per smentire la voce e Hitler disse lui: 'Ti autorizzo con la presente a dire alla stampa che non mi impegnerò mai con una donna né sposerò una donna. L'unica vera sposa per me è e sarà sempre il popolo tedesco", riporta il Daily Star.

Secondo il dossier, l'amico di Hitler Ernst Hanfstaengl afferma che il Fuhrer iniziò a ritenersi come un Messia dopo questo discorso.