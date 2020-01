UFO: Royal Air Force è pronta a pubblicare i suoi X-Files

Gli appassionati di UFO e i sostenitori delle teorie della cospirazione saranno entusiasti dopo l’annuncio della Royal Air Force, l'aeronautica militare del Regno Unito. La RAF è pronta a rendere pubblici i suoi documenti sugli avvistamenti di extraterrestri. Un processo di autorizzazione per i documenti sugli UFO è ora in corso prima della loro pubblicazione, che secondo un portavoce della RAF avrà luogo nel primo trimestre del 2020.

La RAF ha chiuso la sua unità investigativa sugli UFO nel 2009 dopo aver concluso che per oltre 50 anni non hanno trovato informazioni che confermassero una potenziale minaccia extraterrestre. Tutti i documenti della RAF sono stati inviati agli archivi nazionali, dove di solito rimangono classificati fino a quando non vengono resi pubblici. Ma sembra che la RAF abbia cambiato idea e pubblicherà i suoi rapporti più recenti online.

"Dato il grande interesse del pubblico per questo argomento, sono lieto che questi documenti verranno pubblicati e resi disponibili online... Sono contento che al pubblico vengano fornite informazioni dettagliate sul nostro lavoro su questi X-Files della vita reale", ha affermato Nick Pope, ex dipendente del Ministero della Difesa, che ha indagato sui fenomeni UFO dal 1991 al 1994.