Elezioni regionali: in Emilia-Romagna vince Bonaccini, il centro-destra si afferma in Calabria

In Emilia Romagna, Stefano Bonaccini sembra aver vinto definitivamente su Lucia Borgonzoni. In Calabria, Jole Santelli in netto vantaggio su Filippo Callipo.

Dalle prime previsioni il candidato del movimento di centrosinistra Stefano Bonaccini è comparso in vantaggio su Lucia Borgonzoni alle regionali dell'Emilia-Romagna: i dati sul conteggio dei primi voti forniscono anche conferma. In Calabria il vantaggio del candidato del centro-destra, Jole Santelli, è netto che sconfigge Filippo Callipo con il sostegno del centro-sinistra.

Ieri, domenica 26 gennaio, due regioni italiane, l'Emilia Romagna e la Calabria, hanno votato per i loro governatori e l'amministrazione regionale. Entrambe le regioni erano controllati da gruppi di centrosinistra capeggiati dai governatori Stefano Bonaccini e Mario Olivero. I risultati del voto non sono definitivi ma ad ora sembrano affermare nel caso dell'Emilia-Romagna che Bonacchini resterà governatore, mentre in Calabria l'amministrazione della regione va alla coalizione di centro-destra guidata da Jole Santelli (Forza Italia) .

Secondo i dati di ieri, 26 gennaio, in Emilia Romagna l'affluenza è stata superiore al 23% per cento alle ore 12, quando sono giunti i dati di 145 Comuni su 328. Nella precedente consultazione regionale, alla stessa ora, l'affluenza era stata del 10,88%.

In Calabria l'affluenza è stata invece, anche se minore rispetto all'Emilia, in crescita con un 10,14 per cento alle ore 12, con i dati di 243 Comuni su 404. Nella precedente consultazione, alla stessa ora, l'affluenza era stata dell'8,46%.

I quasi 5,5 milioni gli elettori, oltre 3,5 milioni di cittadini in Emilia Romagna mentre in Calabria circa 1,8 milioni, sono chiamati a votare per scegliere il nuovo presidente della Regione e il Consiglio regionale.