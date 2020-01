Coronavirus: Wuhan resterà in quarantena alla fine del mese - autorità cittadine

Le autorità hanno deciso di sospendere temporaneamente l'attraversamento del confine per tutti i cittadini cinesi in tutti i valichi di frontiera di Wuhan fino al 30 gennaio, secondo la dichiarazione.

Le restrizioni si applicano anche a Hong Kong, Macao e Taiwan.

Tutti i trasporti passeggeri di Wuhan, la capitale della provincia cinese di Hubei, sono stati sospesi la scorsa settimana e la città è del tutto bloccata.

Domenica scorsa, il direttore cinese della Commissione nazionale per la salute, Ma Xiaowei, ha detto ai giornalisti che la diffusione del virus sembra accelerare nonostante gli sforzi medici.

Il coronavirus

Secondo gli ultimi dati della Commissione nazionale cinese per la salute, 80 persone sono morte a causa del virus in Cina. Nel Paese sono stati confermati oltre 2.700 casi di coronavirus. Casi di polmonite causati dal nuovo ceppo di coronavirus sono stati segnalati in altri paesi, tra cui Thailandia, Giappone, Vietnam, Corea del Sud, Malesia, Singapore, Macao, Nepal, Francia, Stati Uniti, Canada e Australia.

Il morbo si sarebbe originato nella città di Wuhan e, per molti versi, sembra ricordare l'emergenza legata alla SARS del biennio 2002- 2003, il quale causò circa 800 vittime.

Finora gli esperti non sono riusciti a stabilire le modalità con le quali l'infezione abbia fatto la propria comparsa, sebbene sui media di tutto il mondo abbiano cominciato a circolare numerose indiscrezioni.

Per far fronte ad una possibile pandemia, i Paesi di tutto il mondo hanno iniziato ad adottare importanti misure di prevenzione, effettuando lo screening di tutti i passeggeri in arrivo dalla Cina, dopo i primi casi accertati in Thailandia, Giappone, Vietnam, Corea del Sud, Malesia, Singapore, Macao, Nepal, Francia, Stati Uniti, Canada e Australia.