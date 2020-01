Iran, un aereo va a fuoco poco dopo il decollo

L'incendio a uno dei motori ha costretto il pilota al rientro in aeroporto. Nessun ferito grave tra i passeggeri durante l'atterraggio di emergenza.

L'aereo era partito dall'aeroporto di Gorgan, una città a nord del Paese, ed era diretto a Teheran. Subito dopo il decollo uno dei motori, per cause ancora ignote, ha preso fuoco.

Il pilota è stato costretto a rientrare immediatamente in aeroporto ed effettuare un atterraggio d'emergenza. Successivamente i passeggeri sono stati evacuati e hanno ricevuto i soccorsi. Non ci sarebbero feriti gravi, secondo quanto riportato dalle fonti locali.

🔴 آتش گرفتن موتور هواپیمای گرگان به تهران

پرواز بعد از ظهر امروز هواپیمای گرگان به تهران به دلیل حریق در سیستم موتور هواپیما دچار سانحه شد.



موتور این هواپیما قبل از اوج‌گیری دچار حریق شد که با هدايت خلبان ، هواپيما به انتهاي باند هدايت شد و مسافرين پياده شدند#با_خر_سفر_کنیم pic.twitter.com/PHHbmepHQA — gortash (@goortash) January 26, 2020

​L'aereo, un foker 100 della Qashm Air, trasportava 85 passeggeri che hanno successivamente raggiunto Teheran a bordo di un altro aeromobile, secondo quanto riferito dai controllori di volo della provincia del Golestan. Le autorità iraniane hanno aperto un'indagine su quanto accaduto.

L'incidente è avvenuto il giorno dopo che un altro aereo passeggeri, un Airbus 306 delle linee Iran Airs Tours, ha effettuato un atterraggio d'emergenza all'Aeroporto Internazionale di Mehrabad, a Teheran, a causa di un guasto tecnico.

Lo scorso 7 gennaio due missili lanciati per errore dall'esercito iraniano hanno abbattuto un Boeing dell'Ukraine International Airlines in volo per Kiev, poco dopo il decollo. Nel disastro aereo sono morti tutti i 176 passeggeri a bordo.