Israeliana condannata in Russia per contrabbando di stupefacenti chiede la grazia a Putin

Naama Issachar, cittadina israeliana, condannata a 7 anni e 6 mesi di carcere per contrabbando e detenzione di stupefacenti in Russia, ha presentato la domanda di grazia al presidente russo Vladimir Putin.

Lo riferisce il collegio degli avvocati Pen & Paper, che si occupa del caso della ragazza.

“Oggi abbiamo discusso con Naama Issachar la dichiarazione del portavoce del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov, secondo cui per la grazia è necessario che si rivolga personalmente al Presidente. L’esito della nostra discussione è stato quello che Naama ha deciso di presentare la domanda di grazia e assoluzione al presidente della Federazione Russa, e tale domanda è già stata inoltrata secondo le modalità previste, attraverso l'amministrazione del centro di detenzione in cui si trova. Naama, la sua famiglia e i suoi avvocati sperano in una rapida approvazione da parte del presidente della Russia, in conformità con il suo mandato istituzionale”, si legge nella nota degli avvocati di Naama Issachar.

Appelli per la libertà della ragazza erano stati fatti personalmente dal presidente israeliano Reuven Rivlin e dal primo ministro Benjamin Netanyahu, che avevano chiesto al presidente russo Vladimir Putin di graziare Naama Issachar.

Il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov aveva affermato che Issachar non aveva rivolto al presidente una domanda di grazia, il che aveva “rallentato l'intero caso”.

Issachar è stata fermata all'inizio di aprile 2019 nella zona di transito dell'aeroporto Sheremetyevo, mentre era in viaggio da Delhi a Tel Aviv. Nella borsa della cittadina israeliana sono stati trovati circa nove grammi di droghe. Un esame ha rivelato che si trattava di hashish. Interrogata dalla polizia, la giovane ha ammesso il possesso di sostanze proibite, ma ha negato di essere coinvolta in attività di contrabbando.

Issachar è stata condannata a 7 anni e 6 mesi di carcere dal tribunale di Mosca.