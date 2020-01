Ministro Esteri Austria è d’accordo con presidente Germania sul ruolo della Russia per l’Europa

Secondo il capo del ministero degli Esteri dell’Austria Alexander Schallenberg, nonostante la Russia abbia scelto una propria via di sviluppo, la sicurezza in Europa può essere raggiunta solo con la sua partecipazione.

In questo contesto Alexander Schallenberg in un'intervista rilasciata al quotidiano austriaco Wiener Zeitung ha ricordato le parole del presidente della Germania Frank-Walter Steinmeier.

Il ministro degli Esteri austriaco ha fatto notare che in passato esisteva una speranza che la Russia potesse far parte di una società di valori occidentali, ma “ha scelto una propria via di sviluppo”.

“Riguardo a questo io evoco sempre con piacere le parole del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. Egli disse che non ci sarà la sicurezza e la stabilità a lungo termine in Europa contro la Russia, ma solo con la Russia”, ha affermato il capo della diplomazia austriaca.

Il ministro degli Esteri austriaco ha ribadito la posizione di Vienna sull'importanza di mantenere canali di dialogo.

“Negli ultimi decenni l'Austria ha compreso come stabilire buone relazioni in legami transatlantici, nel dialogo con la Russia e, di recente, anche con la Cina”, ha detto Schallenberg.

Nello scorso febbraio il premier austriaco Sebastian Kurz ha affermato che la Austria e Russia mantengono buoni rapporti. In seguito le relazioni tra due paesi si sono raffreddate dopo che il ministero degli Interni austriaco ha inserito il russo Igor Zaitsev nella lista dei ricercati con l'accusa di attività segrete a favore dei servizi di sicurezza russi. Inoltre, a novembre un ex colonnello dell'esercito austriaco è stato accusato di aver svolto attività di spionaggio a favore della Russia. Tuttavia, Sebastian Kurz ha successivamente affermato che Vienna punta al dialogo con la Russia e questo non cambierà in futuro.