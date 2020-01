Ocean Viking, 72 migranti soccorsi nella notte

Nella notte tra il 25 e il 26 gennaio, la nave delle ong Sos Mediterannee ha soccorso una imbarcazione di legno in difficoltà con a bordo 72 persone che tentavano di attraversare il mediterraneo. La barca, sovraffollata e instabile, si trovava in acque di competenza SAR maltese.

🔴BREAKING 6 richieste di aiuto oggi nel #Mediterraneo centrale. La #OceanViking ha soccorso da poco 72 persone da un’imbarcazione molto instabile e sovraffollata nella zona SAR maltese. Dopo questo soccorso critico sono 223 i sopravvissuti al sicuro a bordo pic.twitter.com/Vmr4UQnfm4 — SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) January 25, 2020

​Dopo i due salvataggi effettuati il 24 e il 25 gennaio adesso, a bordo della Ocean Viking, ci sono 223 persone in attesa che venga assegnato un Pos dove poter sbarcare.

Assieme alla nave delle ong Sos Mediterranee e Msf, è in acqua anche la Alan Kurdi di Sea Eye, che ieri in poche ore ha effettuato due salvataggi al largo delle coste libiche, soccorrendo in tutto 78 persone che si trovavano in difficoltà su imbarcazioni di fortuna. In totale ci sono 301 persone sulle barche delle ong, tra cui donne e bambini, il più piccolo di sei mesi.