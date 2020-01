Usa, Delta Airlines multata di 50mila dollari per discriminazione anti-Islam

Una sanzione di 50 mila dollari è stata attribuita alla compagnia aerea statunitense Delta Airlines dal Dipartimento dei Trasporti per due casi, avvenuti nel 2016, di discriminazione nei confronti di tre passeggeri musulmani.

Il primo caso riguardava una coppia musulmana che, il 26 luglio 2016, era salita sul volo Delta 229 all'aeroporto Charles de Gaulle a Parigi ed era diretta verso Cincinnati, Ohio. Durante il volo un'altro passeggero si era avvicinato all'assistente di volo dicendo che il comportamento della coppia "lo avevano messo molto a disagio e reso nervoso".

Il motivo del nervosismo era dato dal fatto che l'uomo aveva scritto un sms sul suo cellulare usando più volte la parola "Allah". L'assistente di volo ha informato il pilota che si è rivolto alla sicurezza di Delta per farli espellere dall'aereo nonostante la sicurezza avesse assicurato che la coppia era di cittadini statunitensi, non inseriti in una lista di potenziali sospetti.

Il secondo caso ha riguardato un atteggiamento simile da parte dell'azienda: questa volta un uomo, partito dall'aeroporto di Amsterdam Schiphol in direzione di New York il 31 luglio 2016, era stato costretto a sbarcare a causa della preoccupazione da parte degli assistenti di volo e dei passeggeri per il suo comportamento, nonostante il passeggero non figurasse in una lista di potenziali sospetti.