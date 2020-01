Turchia, nuova scossa di 5.1 vicino ad Elazig

La terra trema ancora in Turchia. Rilevata una scossa di magnitudo 5.1 vicino ad Elazig. Il 24 gennaio, un forte terremoto di 6,8 magnitudo ha colpito l'est della Turchia lasciando 22 persone morte e circa 1.030 feriti, l'agenzia di stampa statale Anadolu ha riferito sabato, citando l'Agenzia nazionale per i disastri.