Esclusiva Sputnik: le conseguenze del terremoto in Turchia - Foto

Il corrispondente di Sputnik in Turchia si è recato nelle zone colpite ieri sera dal terremoto, per tastare con mano l'entità della situazione e per rendersi conto delle reali conseguenze del fenomeno sismico.

Come rilevato, nella zona di Sivrice, nella provincia di Elazığ, nelle strade si sono formate delle enormi voragini, che stanno creando non pochi disagi alla popolazione locale, per la quale i collegamenti con gli altri centri abitati sono diventati estremamente difficoltosi.

A complicare ulteriormente la situazione per i locali c'è poi il meteo con temperature che, in pieno inverno, possono scendere anche diversi gradi sotto lo zero.

Numerosi edifici sono stati ridotti in macerie dall'imponente sisma che ha interessato la Turchia © Sputnik . Sertaç Kayar

Le frane e il dissestamento del manto stradale dovuti al terremoto non consentono un collegamento agevole dei vari centri abitati nella zona colpita © Sputnik . Sertaç Kayar

Molti residenti locali sono costretti ad improvvisare dei rifugi all'aperto © Sputnik . . Sertaç Kayar

Un edificio crollato a Sivrice, nella provincia di Elazığ © Sputnik . . Sertaç Kayar

Le operazioni di salvataggio sono ancora in corso © Sputnik . Sertaç Kayar

In queste zone le temperature, in inverno, possono scendere anche diversi gradi sotto lo zero

Il terremoto in Turchia

Nella serata di ieri un terremoto di magnitudo 6,8 della scala Richter ha colpito la Turchia orientale, causando almeno 22 morti e circa un migliaio di feriti, oltre agli enormi danni provocati a edifici ed infrastrutture.

Fino ad ora sono state estratte dalle macerie 39 persone, ma si teme che almeno altre venti possano ancora essere sepolte sotto le macerie.

L'epicentro del sisma è stato individuato nella città di Sivrice, nella provincia di Elazığ.

Una seconda scossa di terremoto si è avvertita nella serata di sabato, portanto a 29 il computo delle morti.