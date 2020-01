Russia, donna sopravvive miracolosamente a caduta dal nono piano di un'edificio - Video

Una donna siberiana è sopravvissuta ad una caduta dal nono piano di un condominio. L'incidente verificatosi nell'insediamento di Izluchinsk, nel circondario autonomo degli Chanty-Mansi (Jugra), Russia, è stato filmato da un passante scioccato.

Il filmato mostra la donna che si tuffa nella neve profonda - solo per alzarsi subito dopo la caduta e camminare!

​Secondo l'emittente Yugoria, dopo essere miracolosamente sopravvissuta alla caduta, la donna ha chiesto aiuto ai suoi vicini ed è stata ricoverata in un ospedale locale in condizioni non gravi, quindi la sua vita non è in pericolo.