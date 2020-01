Coronavirus, due casi confermati in Francia

Coronavirus, due casi sono stati confermati secondo la ministra della Salute. Sono i primi casi confermati in Europa.

Due nuovi casi di contagio del Coronavirus sono stati registrati nelle città francesi di Parigi e Bordeaux, ha dichiarato la ministra della Salute francese Agnès Buzyn.

“Il paziente che si trova a Bordeaux è un uomo di 48 anni che era tornato dalla Cina, essendo passato da Wuhan. Lui si è rivolto ai medici con dei sintomi il 23 gennaio. Da ieri risulta trasferito in una camera isolata”, cita le parole della ministra il France Info.

Buzyn ha fatto notare che l’uomo dopo essere arrivato in Francia è stato in contatto con una decina di persone.

La ministra francese ha anche dichiarato che è molto probabile che ci siano altri casi di contagio da Coronavirus nel Paese

Si danno meno informazioni sul secondo contagiato. È stato reso noto che anche lui sta ricevendo l’assistenza medica in una corsia individuale, ma all'Ospedale Bichat di Parigi.

Ieri le autorità scozzesi hanno affermato di aver sottoposto quattro persone che erano da poco tornate da Wuhan ai test per l'infezione da Coronavirus. In seguito questi casi non sono stati confermati.

In Italia dopo un caso non confermato a Bari, una donna nel parmense è stata ricoverata nell'Ospedale Maggiore di Parma dopo il ritorno da Wuhan. La donna ha lamentato lievi sintomi di infezione alle vie respiratorie.