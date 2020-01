Duterte minaccia di morte i filippini ricchi: "Aspettate il mio segnale"

Al presidente Rodrigo Duterte non mancano mai le parole quando si tratta di snobbare gli uomini d'affari più ricchi delle Filippine, come ha recentemente suggerito che alcuni "ricchi" e "pazzi" del paese "dovrebbero essere uccisi", mentre indirettamente si riferisce ai suoi sostenitori come "stupidi".

"Ci sono ricchi nelle Filippine che sono pazzi. Sono loro quelli che dovremmo uccidere. Aspettate il mio segnale. Dietro un omicidio c'è un leader, soprattutto se i suoi seguaci sono stupidi e sparerebbero ogni volta che gli viene detto", ha detto il presidente giovedì durante un discorso a San Isidro, riportato da ABS-CBN News.

Si ritiene che le osservazioni di Duterte siano state implicitamente rivolte ai presidenti dei concessionari d'acqua del paese, Maynilad e Manila Water, rispettivamente Manuel V. Pangilinan e Fernando Zobel de Ayala, le cui compagnie sono state ripetutamente colpite dal presidente per aver presumibilmente "derubato" la nazione.

"Forse non lo capite completamente, ma le Filippine sono state ingannate dai ricchi nelle Filippine. Proprio come Ayala, proprio come Pangilinan, che possiede Globe e Smart. Sono tutti ladri, quei figli di pu*****. Questa è tutta la verità”, ha continuato Duterte.

If one crazy rich people killed starting today or tomorrow, we can all blame on Duterte.

Gaya din ng nga namatay under EJK, maraming casualty dahil may go signal nya. — jeremiah causing (@jeremiahcausing) January 23, 2020

​Il presidente ha anche aggiunto che era arrabbiato con i magnati per "aver violato i diritti delle persone" diventando milionari per aver "solo" distribuito acqua.

"Ecco perché sono arrabbiato con i ricchi. Ci sono molti ricchi che sono buoni, quelli che hanno una coscienza. Ma questi tizi sono i padroni di tutto, di tutte le attività nelle Filippine. L'avidità in voi è insaziabile”, ha concluso Duterte.

Sia Maynilad, che è di proprietà delle Pangilian DMCI Holdings Inc e di Metro Pacifico Investments Corp, che Manila Water, parte del gruppo Ayala, hanno recentemente sostenuto 212 milioni di dollari a titolo di compenso riconosciuto loro da un tribunale arbitrale di Singapore in relazione alle evidenti perdite derivanti da mancate realizzazioni di escursioni d'acqua, un premio che è stato pubblicamente criticato da Duterte.

Il presidente filippino è ben noto per aver pronunciato dichiarazioni audaci, spesso facendo scalpore e suscitando forti reazioni per le sue controverse osservazioni. In precedenza, Duterte ha affermato che i funzionari corrotti del paese potrebbero essere "fucilati" a vista dal pubblico e ha anche consigliato alle donne di non avvicinarsi a preti “stupidi” che apparentemente non possono resistere ai loro bisogni umani fondamentali. Nel frattempo, Duterte non ha mai perso l'occasione di vantarsi delle dimensioni della sua virilità, che recentemente ha detto potrebbe essere utilizzato per risolvere il problema della cenere del vulcano Taal.