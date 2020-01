La "gatta peggiore del mondo" vuole essere adottata

Se siete alla ricerca di un compagno felino che vi faccia compagnia e che, magari, vi faccia anche ridere, allora Perdita, definita la "gatta peggiore del mondo", vi sta aspettando.

Questa piccola gattina domestica dal pelo corto, come riportato sul portale di informazioni ABC News, è stata salvata la notte di Natale dal centro per animali Mitchell County Animal Rescue, a Spruce Pine, nella North Carolina dopo che era stata abbandonata in seguito alla morte del suo precedente padrone.

All'inizio, appena dopo essere stata strappata alla strada, questa gattina sembrava la più docile del mondo ma non ci è voluto molto perché cominciasse a mostrare il suo vero carattere.

"Il giorno dopo era diventata molto scontrosa; pensavamo che qualcosa le stesse dando fastidio, ma la realtà è che è molto scontrosa", ha spiegato Taylor, una delle impiegate del centro.

Un comportamento sui generis

Una delle tattiche più spesso usate dalla felina è quella di attirare gli umani, lanciando dei finti segnali di affetto, per poi mostrare tutto il suo disdegno.

"Fa finta di volerti bene ma appena la prendi, comincia a ululare e a darti dei colpi. E' proprio terribile", ha aggiunto la donna.

Il suo carattere emerge anche nell'atto di strofinarsi con la gamba del padrone, uno dei principali segni di approvazione da parte dei gatti: "E' capace di cominciare ad ululare mentre ti si strofina addosso", ha spiegato Taylor.

Gli impiegati del centro hanno tentato in tutti i modi di scattare una "bella foto" all'animale, in modo da renderlo 'appetibile' per un'eventuale nuova adozione, "ma l'unica espressione che conosce è quella sua faccia scontrosa".

Nel post pubblicato su Facebook per offrire la gatta in adozione si legge:

"Tra le cose che non piacciono a Perdita ci sono il colore rosa, i gattini, i cani, i bambini, le Dixie Chicks, i film Disney e il Natale. E' una gatta single ed è pronta ad essere socialmente problematica con una persona socialmente problematica che abbia cognizione dello spazio personale".

Adottare Perdita, insomma, sembrerebbe essere un'impresa non da tutti, ma quello che Taylor può garantire è che la gatta "vi farà ridere" perché "un minuto ti vuole, e il minuto dopo se ne è già andata".