La Siria ha praticamente ripreso il controllo dei confini con Turchia e Iraq - Lavrov

Per il ministro degli Esteri russo la normalizzazione continua ad andare avanti e presto tutto il territorio siriano tornerà sotto il controllo di Damasco.

Le forze armate di Damasco hanno ripreso il controllo della maggior parte dei territori ai confini con la Turchia e l'Iraq.

Ad affermarlo è il ministro degli Esteri Sergey Lavrov, a margine dei colloqui con l'inviato speciale ONU per la Siria Geir Pedersen:

"La situazione sul campo continua a migliorare: il territorio sotto il controllo dei terroristi è sempre meno. [...] Ovviamente continuiamo a lavorare per neutralizzare le ultime sacche dei gruppi terroristici sia nella provincia di Idlib che nel nordest del Paese".

Dopo l'incontro con Lavrov, al quale prenderà parte anche il ministro della Difesa russo Sergey Shoygu, Pedersen la prossima settimana visiterà Damasco, prima di prendere parte ad un nuovo briefing sulla questione siriana presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Lo scorso 12 gennaio Russia e Turchia si sono accordate per un cessate il fuoco ma da allora sono state registrate oltre 400 violazioni, tra cui un attacco che nella giornata di ieri è costato la vita a 40 soldati siriani e ha portato al ferimento di altri 80.

Il conflitto in Siria va avanti ormai dal 2011; alla fine del 2017 è stata proclamata la vittoria contro lo Stato Islamico ma in alcune zone, come la provincia di Idlib, continuano gli scontri contro i gruppi terroristi.