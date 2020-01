USA negano l'estradizione per la moglie del diplomatico che investì 19enne nel Regno Unito

La donna si era giustificata, sostenendo di aver commesso un errore perché non era abituata alla guida a sinistra.

Potrebbe essere alle porte un aspro confronto tra il Regno Unito e gli USA dopo che Washington ha negato l'estradizione della moglie del diplomatico americano, accusata di aver causato la morte di un ragazzo di 19 anni, investendolo con la macchina, mentre si trovava in Gran Bretagna.

In quell'occasione la donna, Anna Sacoolas, che era stata sorpresa a viaggiare a velocità molto elevata sulla corsia sbagliata, era rientrata nel proprio Paese invocando l'immunità.

Per giustificarsi, infatti, aveva spiegato che l'incidente era stato originato dal fatto di non essere abituata a guidare tenendo la corsia di sinistra, come previsto dal codice stradale britannico.

Ora Londra si prepara a dare battaglia, insoddisfatta dell'applicazione dell'immunità in un caso non direttamente ricollegabile a questioni di sicurezza nazionale.