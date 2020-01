Iraq, in migliaia in strada a Baghdad contro la presenza militare americana - Video

Nelle scorse settimane il parlamento iracheno aveva passato una mozione per espellere le forze armate straniere presenti sul territorio nazionale.

In queste ore a Baghdad si sta tenendo una marcia per protestare contro la presenza delle truppe statunitensi in Iraq.

All'evento stanno prendendo parte decine di migliaia di persone, che sono scese in strada per dire il proprio no alla permanenza dei soldati americani sul loro territorio nazionale.

In seguito all'assassinio del generale della Guardia Rivoluzionaria, Qasem Soleimani, il parlamento iracheno ha votato una risoluzione al fine di espellere le forze armate americane presenti sul proprio territorio.

Washington si è tuttavia ripetutamente rifiutata di ritirare i propri uomini, ribadendo che al momento attuale un eventuale abbandono dell'Iraq non rientra nei programmi del Pentagono.