Coronavirus, in Scozia 4 persone sottoposte a test dopo l’arrivo dalla Cina

Quattro persone in Scozia sono state sottoposte ai test per l'infezione da Coronavirus.

Lo riporta oggi Independent, citando il capo del dipartimento di medicina infettiva dell'Università di Edimburgo.

Secondo il professore Jurgen Haas, si aspettano molti altri casi in altre città del Regno Unito.

A quanto si apprende, verranno controllate tre persone ad Edimburgo ed una a Glasgow.

Tutte queste persone in precedenza sono giunte in Scozia da Wuhan, la città cinese, dove avrebbe avuto origine l'epidemia. Ora hanno problemi respiratori, uno dei sintomi più noti che distingue il Coronavirus.

Coronavirus

Alla fine di dicembre, un focolaio di polmonite precedentemente sconosciuta, successivamente identificato come un nuovo ceppo di Coronavirus, è stato registrato nella città cinese di Wuhan che è attualmente in isolamento a causa della paura che il virus si trasformi in un'epidemia.

Questa mattina le autorità di Huanggang, una città vicina a Wuhan che ospita più di sette milioni di persone, hanno sospeso aerei e treni in entrata e in uscita dalla città.

Secondo i recenti dati, più di 600 casi di contagio sono stati confermati, e 18 persone sono morte a causa del cosiddetto Coronavirus. Le autorità cinesi hanno confermato che il virus può essere trasmesso uomo a uomo, e i casi di infezione sono già stati registrati a Hong Kong, Taiwan, Thailandia, Giappone, Corea del Sud, Stati Uniti e Macao con la recente comparsa a Singapore.

I pazienti hanno avuto come sintomi febbre e difficoltà respiratorie. Le radiografie toraciche di questi infetti mostrano lesioni invasive ai polmoni.