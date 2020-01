Per Netanyahu l'Iran è "il regime più antisemita al mondo"

In un intervento tenuto a margine della quinta edizione del Forum sull'Olocausto il premier israeliano si è scagliato ancora una volta contro l'Iran, che ha definito "il regime più antisemita al mondo".

"Sono preoccupato che non ci sia ancora una posizione unitaria e risoluta contro il regime più antisemita al mondo. Un regime che dichiara apertamente di voler sviluppare armi nucleari per distruggere il solo ed unico stato ebraico al mondo", sono state le parole di Netanyahu.

Il premier ha poi espresso la propria gratitudine per il presidente americano Donald Trump e per il suo vice, Mike Pence, per essersi "opposto ai tiranni di Teheran" e ha accusato la Repubblica islamica di rappresentare una minaccia non solo a Israele ma alla "pace e alla sicurezza del mondo intero", chiamando i governi di tutto il mondo ad "unirsi nello sforzo nella lotta all'Iran".

"Voglio rassicurare ancora una volta tutta la nostra gente e i nostri amici: Israele farà tutto ciò che è necessario per difendere il nostro stato, per difendere la nostra gente e il futuro degli ebrei", ha sottolineato poi Netanyahu.

Il Forum sull'Olocausto

Non si tratta della prima volta in cui Netanyahu lancia delle accuse contro lo stato iraniano, che appena pochi giorni fa il premier di Tel Aviv aveva paragonato l'Iran alla Germania nazista

Oggi a Gerusalemme si è tenuto il 5° Forum sull'Olocausto, al quale hanno partecipato diverse figure di spicco del panorama politico internazionale, tra cui il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo francese Emmanuel Macron.

Nel corso delle cerimonie, il presidente ha avvertito che l'antisemitismo può portare a tragedie come Auschwitz.