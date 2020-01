Pechino conferma cancellazione celebrazioni Capodanno cinese per contrastare epidemia Coronavirus

Secondo i media cinesi, l'Ufficio della cultura e del turismo di Pechino ha deciso di cancellare, in occasione del capodanno cinese, gli eventi su larga scala, comprese le celebrazioni del tempio, a partire da questo giovedì per prevenire la diffusione del coronavirus.

L'Ufficio della cultura e del Turismo di Pechino ha deciso di cancellare eventi su larga scala al fine di prevenire la diffusione del Coronavirus, i media cinesi hanno riferito questo giovedì.

Allo stesso tempo, l'amministrazione della Città Proibita, un complesso che ospita il palazzo museo nel centro di Pechino, ha dichiarato che sarà chiuso a partire da oggi.

Coronavirus

Alla fine di dicembre, un focolaio di polmonite precedentemente sconosciuta, successivamente identificato come un nuovo ceppo di Coronavirus, è stato registrato nella città cinese di Wuhan che è attualmente in isolamento a causa della paura che il virus si trasformi in un'epidemia.

Questa mattina le autorità di Huanggang, una città vicina a Wuhan che ospita più di sette milioni di persone, hanno sospeso aerei e treni in entrata e in uscita dalla città.

This is Wuhan tonight. pic.twitter.com/kkoKdwa75R — Chris Buckley 储百亮 (@ChuBailiang) January 23, 2020

​Secondo i recenti dati, più di 633 casi di contagio sono stati confermati in 25 province cinesi, 95 sono i pazienti in condizioni critiche e 17 persone sono morte a causa del cosiddetto Coronavirus. Le autorità cinesi hanno confermato che il virus può essere trasmesso uomo a uomo, e i casi di infezione sono già stati registrati a Hong Kong, Taiwan, Thailandia, Giappone, Corea del Sud, Stati Uniti e Macao con la recente comparsa a Singapore.

I pazienti hanno avuto come sintomi febbre e difficoltà respiratorie. Le radiografie toraciche di questi infetti mostrano lesioni invasive ai polmoni.

Russia lavora a un vaccino contro il Coronavirus in Cina

Secondo quanto affermato dal Servizio federale per la sorveglianza della protezione e del benessere dei consumatori, la Russia ha già avviato la ricerca per un vaccino contro il nuovo ceppo di coronavirus trovato in Cina.