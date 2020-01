Coronavirus cinese: se riceviamo pacchi dalla Cina rischiamo di ammalarci?

Contestualmente al crescere della paura per il nuovo ceppo di coronavirus cinese, in diversi Paesi del mondo si è messa in moto la macchina della prevenzione, affinché la situazione non si trasformi in una vera e propria epidemia.

Tra i vari quesiti che sempre più persone si stanno ponendo, c'è anche quello riguardante la possibilità di contrarre la malattia tramite il contatto diretto con oggetti provenienti dalla Cina, come ad esempio i contenuti dei pacchi recapitati dai siti di e-commerce cinesi in tutto il globo.

Gli esperti, infatti, non sono ancora riusciti a stabilire con esattezza se il contagio della malattia possa avvenire soltanto da persona a persona o se, come invece alcuni temono, anche gli oggetti possano essere veicolo di trasmissione della stessa.

"Piccole gocce infette, generate con la tosse o con gli starnuti, potrebbero depositarsi sugli oggetti della vita quotidiana e una persona, toccandole, potrebbe benissimo contrarre la malattia", ha spiegato Michail Shelkanov, esperto in infettivologia del Centro scientifico federale per la biodiversità del bioma terrestre DVO RAN.

Secondo altri scienziati, come Galina Kozhevnikova, dottore di ricerca in epidemologia e tisiologia, il rischio di contagio tramite gli oggetti sarebbe invece piuttosto basso in virtù della "sensibilità del virus all'ambiente esterno".

In Russia stop agli ordini su siti di e-commerce cinesi

In Russia, intanto, sempre più persone stanno rinunciando ad acquistare prodotti dai siti di e-commerce cinesi per paura dell'epidemia di coronavirus che si è originata nel Paese asiatico.

Stando a quanto riportato dai media russi, i consumatori russi sarebbero sempre più restii ad effettuare transazioni su siti come AliExpress e simili per paura di venire contagiati dalla nuova epidemia di polmonite cinese.