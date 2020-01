Ancora nessuna diagnosi del coronavirus ai 2 ricoverati negli ospedali di San Pietroburgo

A dirlo è il ministero della Sanità della Federazione Russa, che ha rilasciato in serata un comunicato.

I passeggeri di Pulkovo sospettati di aver contratto un'infezione polmonare da coronavirus sono in condizioni stabili negli ospedali di San Pietroburgo, nessuno ha ancora ricevuto la diagnosi di coronavirus, ha riferito l'ufficio stampa del ministero della Sanità russo.

"I pazienti di San Pietroburgo sospettati di avere un'infezione da coronavirus si trovano nelle strutture mediche specializzate della città. Le condizioni dei pazienti sono valutate dai medici come stabili, ricevono tutte le terapie e l'assistenza medica necessarie. Notiamo che attualmente a nessuno di questi pazienti è stata diagnosticata un'infezione da coronavirus", si afferma nel rapporto.

Nuovo coronavirus in Cina

In precedenza, in Cina, è stato segnalato un focolaio di polmonite causata da un nuovo tipo di coronavirus. Secondo gli ultimi dati, 17 persone sono morte.

Il virus si è già diffuso al di fuori della Cina, sono state segnalate infezioni in Corea del Sud, Giappone, Stati Uniti e Thailandia, sono stati rilevati casi con sospette infezioni a Singapore, Hong Kong e Australia. Le autorità cinesi hanno confermato ufficialmente che il virus si trasmette da persona a persona.

"In Russia rischio minimo"

La direttrice di Rospotrebnadzor Anna Popova ha affermato che i rischi derivanti dal nuovo coronavirus rilevato in Cina per la Russia oggi sono ridotti al minimo e che i controlli sanitari e di quarantena sono stati rafforzati in tutti i valichi di frontiera interessati.

Russia lavora a un vaccino contro il nuovo virus cinese

Secondo quanto affermato dal Servizio federale per la sorveglianza della protezione e del benessere dei consumatori, la Russia ha già avviato la ricerca per un vaccino contro il nuovo ceppo di coronavirus trovato in Cina.