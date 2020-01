Mattarella dal Qatar ad Israele, il viaggio in Medio Oriente del Presidente

Dopo la missione nel Qatar, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella atterra a Tel Aviv per partecipare al Forum internazionale su Shoah e antisemitismo, in occasione del 75° Anniversario della liberazione di Auschwitz-Birkenau. Ricordiamo che il 27 gennaio, infatti, prossimo è il Giorno della memoria.

Atterrato all’aeroporto Ben Gurion in Isaele, Mattarella è stato accolto dal ministro per la Cooperazione Regionale d'Israele Tzachi Hanegbi, quindi si è recato immediatamente a Gerusalemme.

Tra gli eventi ufficiali di oggi la cena offerta dal Presidente dello stato di Israele Reuven Rivlin in onore dei Capi delegazione partecipanti alla Cerimonia di domani per i 75 anni dalla liberazione dei campi di concentramento nazisti.

Domani giovedì 23 gennaio, Mattarella incontrerà il presidente Rivlin e successivamente si terrà un bilaterale con il Presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor.

Come ultima tappa del suo breve viaggio in Israele, scrive in una nota il Quirinale, il presidente Mattarella si recherà allo Yad Vashem dove è previsto il Quinto forum mondiale dell’olocausto dal titolo “Ricordare l’olocausto: combattere l’antisemitismo”, organizzato appunto in occasione del 75° Anniversario della liberazione dei campi di concentramento Auschwitz-Birkenau.

Agli eventi prenderanno parte numerosi Capi di stato e di governo provenienti dall’Europa, dal Nord America e dall’Australia.

Mattarella atterra a Tel Aviv - Video

Il video dell'atterraggio di Sergio Mattarella a Tel Aviv accolto dalle autorità d'Israele.