In Iran la decodifica delle scatole nere del Boeing ucraino

Secondo il ministro, attualmente "sono in corso lavori per preparare le apparecchiature e il software necessari per risolvere la questione".

In precedenza il presidente dell'Ucraina Vladimir Zelensky aveva discusso con l'inviato speciale del presidente iraniano Mohammad Eslami il trasferimento a Kiev delle scatole nere dell'aereo abbattuto per la decodifica.

Il disastro del Boeing 737-800

Il Boeing 737-800 della Ukraine International Airlines diretto a Kiev è precipitato poco dopo aver lasciato l'aeroporto di Teheran la mattina dell'8 gennaio. Secondo i dati ufficiali, tutte le 176 persone a bordo sono rimaste uccise nel disastro aereo: 167 passeggeri provenienti da Iran, Ucraina, Canada, Germania, Svezia e Afghanistan, nonché 9 membri dell'equipaggio.

Pasdaran iraniani: responsabili per l'abbattimento dell'aereo ucraino

I Pasdaran hanno riconosciuto che per un errore umano l'aereo ucraino è stato abbattuto subito fuori l'aeroporto di Teheran. Si sono assunti la piena responsabilità.

Il comandante delle forze militari-spaziali del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (Pasdaran), Amir Ali Hajizadeh, ha dichiarato che i Pasdaran si assumono la piena responsabilità dello disastro dell’aereo ucraino.

In particolare il sistema di difesa aerea iraniano ha scambiato l'aereo ucraino per un missile da crociera, come chiarito da Amir Ali Hajizadeh in una conferenza stampa. In quei giorni era scoppiata una nuova fase di escalation tra Usa e Iran a seguito dell'omicidio mirato del comandante delle forze speciali iraniane Qasem Soleimani mediante un raid presso l'aeroporto internazionale di Baghdad.

Il presidente iraniano Hassan Rouhani ha porto le sue condoglianze in relazione all'abbattimento e ha dichiarato di esserne profondamente rammaricato.