Una cittadina di San Pietroburgo è la "signora più bella del mondo"

Ksenia Verbitskaya, residente a San Pietroburgo, è diventata la nuova "Mrs. Universo" (Mrs. Universe in inglese - ndr) del 2020, si afferma nella sua pagina su Instagram.

La nuova detentrice del titolo ha 43 anni ed è madre di quattro figli. Pratica tango argentino ed ama la letteratura.

Nella finale le concorrenti hanno partecipato a sfilate di moda, concorsi creativi ed hanno parlato di sè stesse e dei traguardi raggiunti con una presentazione in inglese.

"C'erano moltissime partecipanti, belle donne da tutto il mondo. È difficile immaginare quanto sia stato complicato per la giuria scegliere la vincitrice. La mia famiglia ed i miei amici mi hanno ispirato e supportato. Sono contenta di essere stata in grado di mostrare al mondo come le donne russe siano belle, emancipate, capaci di combinare la bellezza esterna con l'armonia interiore, il lavoro e la maternità", ha detto la stessa Verbitskaya a Sputnik.

Mrs. Universe è un concorso internazionale di bellezza per donne sposate. L'evento è organizzato dalla società bulgara Mrs. Universe Ltd.