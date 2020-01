Rouhani afferma che l'Iran non cercherà mai di ottenere armi nucleari, con o senza accordi.

Il presidente iraniano Hassan Rouhani ha dichiarato che Teheran non proverà mai a ottenere un'arma atomica, con o senza l'accordo nucleare iraniano del 2015, noto anche come il Piano d'azione congiunto globale (PACG), secondo il suo sito web President.Ir.

"Non abbiamo mai cercato di ottenere armi nucleari (...). Con o senza l'accordo nucleare non cercheremo mai di ottenere armi nucleari […]. Le potenze europee saranno responsabili delle conseguenze della violazione del patto”, ha sottolineato Rouhani.

La dichiarazione arriva una settimana dopo che Rouhani ha respinto una proposta per un nuovo "accordo Trump" per risolvere la questione nucleare definendola un'offerta "strana", incolpando il Presidente degli Stati Uniti per non aver mantenuto le promesse, si riporta su president.ir.

Il presidente iraniano ha commentato la dichiarazione del primo ministro britannico Boris Johnson che aveva precedentemente invitato Trump a sostituire il JCPOA con il suo nuovo patto per impedire all'Iran di sviluppare un'arma nucleare. Il presidente USA ha risposto twittando di essere d'accordo con Johnson su un "accordo Trump".

Le sue osservazioni sono state seguite dalle affermazioni del ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif avvertendo che "dipende dall'Europa" se il PACG rimarrà in vigore dopo l'attivazione del meccanismo di risoluzione delle controversie, che è stato precedentemente avviato dai firmatari europei dell'accordo.