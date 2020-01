Le cose che potrebbero favorire lo sviluppo del cancro secondo i medici tedeschi

L'elenco è stato pubblicato da Focus.

La lista comprende la scelta di un posto vicino al finestrino in aereo a seguito dell'esposizione ai raggi ultravioletti che aumenta il rischio di sviluppare il cancro della pelle e il frequente contatto delle ricevute e scontrini fiscali per il fatto che le sostanze tossiche presenti nell'inchiostro tendono ad accumularsi nell'organismo.

Bere bevande molto calde aumenta il rischio di cancro del tratto gastrointestinale e il rifiuto dei preservativi aumenta la probabilità di contrarre l'infezione del virus del papilloma umano, legato al cancro del collo dell'utero e ad altri tumori maligni degli organi riproduttivi.

L'abitudine di viaggiare in auto con il finestrino aperto, specialmente in una grande città e nelle ore di punta, può essere letale per i polmoni e la vescica, mentre bere regolarmente birra dopo il lavoro può far molto male al fegato e alle ghiandole mammarie.

Inoltre i medici raccomandano anche di rinunciare all'uso degli smartphone al buio (la luce dello schermo distrugge la melatonina) e dei cosmetici con oli minerali nella composizione (alcuni hanno agenti cancerogeni). Inoltre controlli regolari dai medici aiuteranno a ridurre il rischio di cancro o a individuarli in una fase precoce.