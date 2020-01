Parmitano nello spazio scopre una vena artistica

Cosa serve per essere un buon fotografo? Colpo d’occhio, vena artistica, una buona attrezzatura, un buon punto di osservazione e un buon soggetto. Al nostro Luca Parmitano sulla Stazione Spaziale non manca nulla di tutto questo. Sopratutto il soggetto è di quelli veramente spettacolari.

Sì perché il nostro pianeta visto da 400 km di altitudine può rivelare dettagli di forme e tavolozze di colori quali ogni fotografo costretto a terra può solo sognarsi. Parmitano approfitta della sua posizione privilegiata e, sopratutto quando passa di tanto in tanto sopra casa, la sua Sicilia, non può fare a meno di scattare e postare sui social.

L’ultimo scatto è di poche ore fa.

Ritrae un Etna innevato. Anzi, dovremmo dire ‘ritrae una Etna innevata’ come suggerirebbe lui che la declina al femminile, come montagna, e non come vulcano.

Ma AstroLuca ha preso l’abitudine e di certo il gusto di non fotografare solamente la sua amata Sicialia, tra le foto dell’album del capitano ci sono oramai tutti i continenti. Come con una modella Parmitano ha voluto ritrarre la nostra Terra in tutte le pose cui si è concessa. Ecco qui una foto di sabato intitolata ‘La pelle della Terra’.

Per la stessa serie ‘La pelle della Terra’ qui una foto dell’Asia Centrale.

E poi ancora omaggio all’Italia con il Vesuvio.

O il Gran Sasso.

Ma Parmitano fotografa anche gli aspetti meno romantici come gli incendi in Australia, che anche dal cosmos sono ben visibili.

Non possono poi mancare le meraviglie tropicali e gli angoli meno noti ma straordinari del pianeta.

E queste erano solo alcune delle foto scattate e postate questo mese. Insomma il capitano della Stazione orbitante se non avesse il suo bel da fare con le riparazioni al percettore di antimateria, con gli esperimenti scientifici e con i guasti alle toilettes o i rinvii ai rifornimenti, possiamo immaginare starebbe sempre a fotografare questo pianeta che dalle foto e i commenti che ci manda possiamo immaginare ipnotico. AstroLuca scopre quindi la sua vena artistica, d’altra parte con un soggetto così, come non sentirsi ispirati.