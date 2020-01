Finché morte non vi separi... se ci riesce

Negli Stati Uniti due coniugi sono vissuti insieme per 65 anni e sono morti lo stesso giorno. Ma non è il record né di longevità per una coppia né il record di morte sincrona, c’è chi è riuscito a fare anche di molto meglio.

“Finché morte non vi separi”, o l’avvocato. Ma in certi casi, molto rari per la verità, sopratutto ai nostri tempi, né l’uno né l’altro riescono a separare proprio un bel niente. Se non per poche ore. E’ il caso dei signori Jack e Harriet Morrison, insieme da 65 anni e morti lo stesso giorno nella casa di cura della città di St. Louis in Missouri.

Jack aveva 86 anni e la moglie 83, si incontrarono la notte di Halloween del 1955 e l’anno successivo si sposarono. Poi due figli. Sempre vissuti insieme. Lo scorso 11 gennaio, ha riferito la settimana scorsa il quotidiano locale St. Louis Post-Dispatch, sono morti a poche ore di distanza l’uno dall’altra.

Un caso simile era successo anche da noi in Italia nel 2018. Benito 86 anni, Rita 85, coniugi di Alessandria. Nel loro caso erano stati sposati ‘solo’ 62 anni, meno della coppia di St. Louis ma di particolare qui c’è il fatto che lui aveva previsto che sarebbe morto lo stesso giorno della moglie. Aveva infatti confessato che se la moglie fosse morta per prima lui l’avrebbe seguita subito dopo. Ed andò in effetti proprio così.

Il record di longevità e morte sincronizzata pare tuttavia spetti agli americani, ma non Jack e Harriet bensì alla coppia formata dai Signori Herbert e Frances DeLaigle che si incontrarono in un bar di Waynesboro (Virginia), quando avevano rispettivamente 22 e 16 anni. L’anno dopo si sposarono, poi 6 figli, poi 16 nipoti e alla fine 25 pronipoti. Dopo 71 anni insieme sono morti lo scorso luglio a 12 ore di distanza l’uno dall’altra. Secondo altre fonti il record spetterebbe invece a Isabell Whitney e Preble Staver morti a poche ore di distanza nel novembre del 2017 a rispettivamente 95 e 96 anni. Si erano sposati nel 1946. Fate un po’ i conti.

Anche il record per la coppia ancora in vita spetterebbe agli americani - John e Charlotte Henderson, di Austin, in Texas, hanno festeggiato le ‘Nozze di Quercia’ (80 anni di matrimonio) lo scorso dicembre. 106 anni lui, 105 lei. Sposati il 22 dicembre 1939, conosciuti 5 anni prima all’Università.

Il record assoluto di longevità per una coppia rimane tuttavia ancora quello di Zelmyra and Herbert Fisher, che vissero insieme ben 86 anni di matrimonio prima che Herbert morisse nel 2011 all’età di 105 anni. Il segreto?

“Siamo cresciuti insieme, prima di essere sposati eravamo amici, un amico è per sempre”, disse in un’intervista Herbert poco prima di morire.