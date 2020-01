Appaiono le prime foto della nuova vita di Meghan Markle dopo lo scandalo reale

Su Instagram, le nuove immagini dell'ex duchessa del Sussex sono state divulgate in un parco in Canada, il paese in cui risiede attualmente. Nelle foto si vede la donna sorridere e camminare con i suoi due cani e il piccolo Archie.

Gli utenti hanno elogiato anche l'aspetto salutare e felice dell'attrice su internet.

"Questo è il sorriso di una donna libera", "ora è come voleva" e "grande Meghan come sempre! È un piacere vederla felice" sono stati alcuni dei commenti della pubblicazione.

L'8 gennaio, il principe Harry e sua moglie hanno sbalordito il mondo annunciando che intendevano rinunciare al loro ruolo di primo grado della famiglia reale e dividere il loro tempo tra il Regno Unito e il Canada.

Smetteranno di ricevere fondi pubblici e dovranno restituire i soldi spesi per la ristrutturazione della loro casa di campagna.