La Russia ha consegnato al Laos una fornitura di carri armati e veicoli blindati

Secondo il rapporto, il 20-21 gennaio, la delegazione del Ministero della Difesa ha preso parte alle celebrazioni dedicate al 71 ° anniversario della formazione dell'Esercito popolare del Laos.

"A margine della cerimonia come parte della fornitura di assistenza tecnico-militare, alla parte laotiana è stata consegnata la nuova serie di equipaggiamenti militari russi - carri armati T-72 e veicoli corazzati BRDM-2M, così come il campo d'aviazione di Thongkhaihin situato nella provincia di Xiang Khuang è stato modernizzato da specialisti russi", ha detto il Ministero della Difesa.

Il ministero ha osservato che i legami tra Russia e Laos saranno rafforzati a beneficio di due Stati, nell'interesse della pace, della sicurezza e della stabilità nella regione Asia-Pacifico.

T-72

© Sputnik . Grigoriy Sysoyev Il carro armato Т-72BЗ

Il T-72, detto anche ‘Ural’ è il carro armato più massiccio tra quelli di seconda generazione. Era in dotazione già all’esercito sovietico a partire dal 1973 e venne esportato negli Stati del Patto di Varsavia nonché Finalndia, India, Iran, Iraq e Siria. Tutt’ora in servizio il T-72 è stato successivamente modificato fino ad arrivare alla nuova versione di terza generazione del T-90 con corazza reattiva apparso per la prima volta nel 1999.

Blindati BRDM-2M

© Foto : Artem Achkasov Un veicolo corazzato da ricognizione BRDM-2M

Il BRDM-2M è un veicolo corazzato da ricognizione e pattugliamento sviluppato a partire dal BRDM-1, prodotto in serie dal 1963 al 1982. L’armatura di questo veicolo protegge da proiettili di armi leggere ma non contro gli RPG, per questo viene definito blindato ‘a bassa sicurezza’. D’altra parte tuttavia ha una mobilità straordinaria grazie alla trazione integrale, agli pneumatici regolabili e le ruote retrattili aggiuntive che permetto di superare fossati, trincee, guadi e superfici impervie della più svariata natura.