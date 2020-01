Boeing potrebbe chiedere prestito di $10 miliardi causa crisi 737 MAX

Boeing è in forte crisi a causa della messa a terra dei suoi 737 MAX, e ora si sta assicurando dei prestiti per fare fronte alle conseguenze.

Boeing è in trattativa con le banche per ottenere un prestito di almeno 10 miliardi di dollari, dopo essersi già assicurato almeno $ 6 miliardi finora per far fronte alle conseguenze ai due incidenti mortali dei 737 Max.

L'importo totale potrebbe aumentare se vi saranno richieste aggiuntive da parte delle banche, ha riferito a CNBC una persona che ha familiarità con la questione. Gli analisti si aspettavano da tempo che la società prendesse in prestito denaro per far fronte all'aumento dei costi, ma la somma è drasticamente più alta di quanto alcuni avevano previsto: Jefferies all'inizio di questo mese prevedeva che Boeing avrebbe emesso $ 5 miliardi di debito in questo trimestre.

Ma la messa a terra degli aerei passeggeri ha dovuto affrontare potenziali nuovi ritardi che minacciano di aumentare i costi di Boeing, tra cui un nuovo problema di software reso noto dalla società la scorsa settimana.

Moody's la scorsa settimana ha dichiarato che stava rivedendo il rating del credito di Boeing, che è sceso a investment grade, a causa dei problemi con i 737 Max.

"Recenti sviluppi suggeriscono una ripresa più costosa e prolungata per Boeing per ripristinare la fiducia con i suoi vari attori del mercato e un conseguente periodo di aumento del rischio operativo e finanziario, anche se la certificazione dei Max arriverà relativamente a breve termine, come previsto", ha scritto Jonathan Root, il principale analista di Boeing di Moody's.

La società è alla ricerca di un prestito di due anni, che potrebbe non influire immediatamente sul suo merito di credito. Le banche che si sono già impegnate a contribuire al prestito includono Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo e J.P. Morgan.

Gli incidenti e le inchieste

A metà dicembre, Boeing ha annunciato che avrebbe sospeso la produzione dei 737 MAX a partire da gennaio 2020. Ciò è accaduto dopo due incidenti aerei che hanno coinvolto aeromobili di questo modello: nell'ottobre 2018, il Boeing 737 Max si è schiantato in Indonesia (189 morti), l'altro si è schiantato in Etiopia a marzo 2019 (sono morte 157 persone). A causa dei disastri con questo modello Boeing, il capo dell'azienda Dennis Mühlenburg si è dimesso.

La questione su come la Boeing abbia progettato e sviluppato il 737 Max è al centro di più inchieste del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e di una commissione del Congresso.

La società aeronautica ha dichiarato di essere dispiaciuta per le vite perse in entrambi gli incidenti, ma ha negato responsabilità sulle modalità di sviluppo del 737 MAX o del software di gestione del volo.

Boeing ha ceduto il titolo di maggiore produttore di aerei al mondo ad Airbus

All'inizio di gennaio, Boeing ha sospeso la produzione della 737 Max, estendendo la messa a terra al suo undicesimo mese, una pausa programmata della produzione che si è increspata attraverso la catena di approvvigionamento e già costa migliaia di posti di lavoro. La società ha dichiarato di non avere in programma di licenziare 737 lavoratori Max e ha affermato che sarebbero stati riassegnati ad altre funzioni. Ai piloti è stato anche raccomandato di sottoporsi ad addestramento al simulatore, un processo che richiede tempo e denaro prima che gli aerei possano volare di nuovo.

La compagnia ha registrato ordini negativi per aeromobili l'anno scorso, i suoi dati di vendita più deboli negli ultimi decenni, e ha ceduto il titolo del più grande produttore di aerei al mondo al suo rivale europeo Airbus.

Gli incidenti del 737 Max sono costate alle compagnie aeree oltre 1 miliardo di dollari di entrate perse e Boeing ha addebitato $ 5,6 miliardi di tasse al lordo delle imposte lo scorso luglio per compensare i suoi clienti Max per la messa a terra.