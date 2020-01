Daesh ha un nuovo leader, è il membro fondatore Al-Salbi

Daesh ha annunciato che Salbi sarebbe diventato il suo nuovo leader nell'ottobre 2019, immediatamente dopo che Washington aveva annunciato che il precedente leader di Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, era stato ucciso in Siria durante un'operazione speciale da parte delle forze statunitensi. Tuttavia, a quel tempo, fu annunciato solo "Nome di guerra di" Salbi: Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, il che rese difficile identificare questa persona.

Lunedì, il Guardian ha annunciato che il nuovo leader di Daesh è anche noto con i nomi di Haji Abdullah e forse Abdullah Kardash.

Secondo il giornale, l'anno scorso gli Stati Uniti hanno messo una taglia di $ 5 milioni su Salbi dopo che è stato identificato come potenziale sostituto di Baghdadi ad agosto.

Si ritiene che Salbi abbia guidato il genocidio contro gli Yezidi in Iraq. Secondo The Guardian, il nuovo leader del Daesh ha incontrato Baghdadi nel 2004.

Secondo il Ministero della Difesa russo, non vi sono dati affidabili che confermino che Baghdadi sia stato effettivamente ucciso. Dal 2014, ci sono stati almeno sei casi in cui diversi attori statali e non statali hanno affermato di aver ucciso Baghdadi.