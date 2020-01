Il Hulk pakistano cerca l'anima gemella "pesante"

Un enorme uomo di quasi mezza tonnellata in Pakistan ha annunciato di cercare “l’amore della sua vita”.

Un enorme uomo di 453 kg in Pakistan è alla ricerca dell'amore della sua vita, pronto ad accettare il suo fisico voluminoso. Con un grande seguito di fan, l'uomo è già stato riconosciuto come il più forte del paese ed è noto per la sua capacità di trascinare i trattori con delle corde.

Il 27enne Arbab Khizer Hayat, ragazzone “ad alto costo di manutenzione” assume quasi 10.000 calorie al giorno e ha già rifiutato finora circa 300 aspiranti spose in cerca della sua anima gemella e dell’amore perfetto.

Ma il desiderio è abbastanza difficile da soddisfare viste le sue aspettative esigenti per la sua futura moglie: dovrebbe pesare circa 100kg e dovrebbe essere alta almeno 1,80 m poiché teme che un giorno potrebbe rimanere schiacciata sotto di lui.

“Ho bisogno di una moglie da pesi massimi per non farle male. Tutte le donne che hanno voluto sposarmi finora erano troppo magre", ha detto al quotidiano britannico Daily Mail.

Da 7 anni la celebrità pakistana è in cerca di moglie.

Hayat afferma che, nonostante il suo peso e la dieta da “mammut”, che include 3kg di carne e cinque litri di latte al giorno, non ha problemi di salute.

"Non ho alcuna patologia. Sono assolutamente in forma e a mio agio con il mio peso", ha detto lui.

La stella pakistana è venuta alla ribalta dopo che i video di lui che tirava un trattore con la corda sono diventati virali. Aspira ad essere l'uomo più forte del mondo.

"Ho iniziato ad aumentare di peso nella mia adolescenza, ma mi sono reso conto che volevo entrare nei campionati di sollevamento pesi e uomini forti. Quindi ho continuato a ingrassare".